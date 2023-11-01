إعلان

BBC

الهلال الأحمر بشمال سيناء: جاهزون لاستقبال المزيد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين

11:25 م الأربعاء 01 نوفمبر 2023

الدكتور خالد زايد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر بش

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور خالد زايد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر بشمال سيناء، أنه تم توزيع 46 حالة من مصابي غزة على مستشفيات مختلفة من بينها مستشفى الشيخ زايد.

وأضاف خالد زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، مساء الأربعاء، أن الهلال الأحمر بشمال سيناء جاهز لاستقبال المزيد من الجرحى والمصابين الفلسطينين.

وتابع، أن هناك أكثر من 600 متوطع يعملون مع الهلال الأحمر بشمال سيناء، مشيرًا إلى أن العاملين بالهلال الأحمر المصري عملوا لأكثر من 700 ألف ساعة عمل منذ بداية الحرب على غزة.

الدكتور خالد زايد الهلال الأحمر بشمال سيناء مستشفى الشيخ زايد مصابي غزة الإعلامي شريف عامر الهلال الأحمر المصري

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أمين مساعد "الجامعة العربية": إسرائيل لا تستجيب لمحاولات الضغط لوقف حرب غزة
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

"الأرصاد" تكشف حالة الطقس غدا الخميس:شبورة كثيفة في هذا الموعد