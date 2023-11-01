الهلال الأحمر بشمال سيناء: جاهزون لاستقبال المزيد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور خالد زايد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر بشمال سيناء، أنه تم توزيع 46 حالة من مصابي غزة على مستشفيات مختلفة من بينها مستشفى الشيخ زايد.

وأضاف خالد زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، مساء الأربعاء، أن الهلال الأحمر بشمال سيناء جاهز لاستقبال المزيد من الجرحى والمصابين الفلسطينين.

وتابع، أن هناك أكثر من 600 متوطع يعملون مع الهلال الأحمر بشمال سيناء، مشيرًا إلى أن العاملين بالهلال الأحمر المصري عملوا لأكثر من 700 ألف ساعة عمل منذ بداية الحرب على غزة.