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مستشار الرئيس يكشف تفاصيل علاج مصابي غزة

11:21 م الأربعاء 01 نوفمبر 2023

الدكتور محمد عوض تاج الدين

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كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الوضع الطبى فى غزة يتدهور تدريجيا، مبينا أنه يوجد لدينا توافر فى المواد الطبية اللازمة لعلاج لإسعاف وعلاج المصابين الفلسطنيين.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر ،المذاع على قناة إم بي سي مصر، الأربعاء، أن المستشفيات جاهزة ومستعدة لاستقبال كافة الجرحى والمصابين الفلسطينيين، منوها إلى أن هناك بعض الحالات تحتاج إلى التدخل الطبى أكثر من مرة وبعضها يحتاج العلاج لمدة طويلة.

وأردف تاج الدين:أن الحالات التى جاءت من غزة تطلبت تدخل جميع التخصصات فى نفس التوقيت، لافتا إلى أن حالات الحروب والكوارث تحتاج إلى فريق طبى من جميع التخصصات.

جاء ذلك بعد فتح معبر رفع بعد ٢٦يوما من إشتعال الحرب فى غزة، لاستقبال المصابيين الفلسطينيين لعلاجهم.

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