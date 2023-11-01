"حكومية وخاصة".. طلب إحاطة لإلغاء رسوم الطوارئ بالمستشفيات الجامعية

كتب - نشأت علي:

تقدم مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب موجه إلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي بشأن قيام إدارة المستشفى الجامعى بسوهاج بإلغاء الإعفاءات على الأشعة والتحاليل الخاصة بمرضى الحوادث والطوارئ، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014 بشأن إعفاء جميع خدمات الطوارئ من الرسوم وتلقي جميع مرضى الطوارئ كافة الخدمات الطبية الطارئة بالمجان سواء في المستشفيات الجامعية أو الحكومية أو حتى المستشفيات الخاصة.

وأشار "سالم " خلال طلب الإحاطة إلى أن ذلك يعد مخالفة صريحة لتوجهات الدولة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ومخالفة لصحيح الدستور والقانون ولقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء فى ظل ظروف أقتصادية صعبة يمر بها العالم و تمر بها مصر.

وأكد أن الأمر أحدث حالة كبيرة من الغضب فى الشارع السوهاجي باعتبار أن المستشفى الجامعي دائما هى الخيار الأول لكل المرضى لما تحتويه من إمكانيات وقوة بشرية و ما زاد الأمر سوء قيام إدارة المستشفى الجامعى بإجبار كل حالات الحوادث والإصابات على دفع رسوم مرافق مع كل تذكرة حوادث حمراء تقطع من شباك التذاكر بالمستشفى دون وجود أي سند من القانون ينظم ذلك فى ظل أن المتعارف علية وفق الإجراءات السابقة أن تلك التذاكر مجانية.

وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة إعادة النظر فى هذة القرارات الجديدة غير المدروسة والغير مرضية لأهالى سوهاج مع محاسبة من خالف القرارات الوزارية المنظمة للعلاقة بين المرضى والمستشفى، ليصبح تساؤل أبناء سوهاج ما الذى يميز المستشفيات الحكومية عن القطاع الخاص إذا وجدنا أن كل الإجراءات الطبية بالمستشفى الجامعي مدفوعة الأجر، الأمر الذى يمثل عبء كبير على كاهل الأسر .