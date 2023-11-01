حزب المؤتمر: زيارة مدبولي للعريش أعطت دفعة للسياحة والتنمية بسيناء

كتب- محمد أبو بكر:

أكد باسم حلقة، رئيس لجنة السياحة بحزب المؤتمر، الأهمية الكبيرة لزيارة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلي العريش في ظل ظروف صعبة للغاية بسبب الحصار والمجازر الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأكد حلقة لـ "مصراوي"، اهتمام الدولة المصرية بالتنمية في شمال سيناء باعتبارها أمن قومي للدولة المصرية، وتأكيدًا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن سيناء خط أحمر لم ولن تسمح مصر بتجاوزه.

وأوضح رئيس لجنة السياحة بحزب المؤتمر، أن مواجهة الإرهاب تكون عن طريق التنمية وتشجيع المشروعات الاستثمارية خاصة في السياحة .

وتابع قائلًا: "أن الحزب داعم للقيادة السياسية في كل ما تتخذه من قرارات من شأنها حماية الأمن القومي المصري، وأيضًا تدعم مشروعات التنمية الاقتصادية وتعمير سيناء وإيجاد فرص عمل للشباب في تلك المشروعات خاصةً السياحية؛ لتكون إضافة مهمة للسياحة المصرية خاصة، ووجود مطار العريش الدولي الذي يستقبل الرحلات الدولية في شمال سيناء".