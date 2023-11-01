أطباء بلا حدود: جميع موظفينا الدوليين غادروا غزة عبر معبر رفح

كتب - أحمد جمعة:

قالت مؤسسة أطباء بلا حدود، إن جميع موظفيها الدوليين غادروا قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح.

ضمت المجموعة 22 من موظفي أطباء بلا حدود.

وقالت المؤسسة غير الحكومية، أنه جرى السماح كذلك بمغادرة عدد من المرضى الذين يعانون من إصابات بليغة كي يتلقوا الرعاية الحرجة، لكن لا يزال هنالك أكثر من 20 ألف جريح في غزة ووصولهم للرعاية الصحية محدود بفعل الحصار.

وأضافت في بيان: "اخترنا فريقًا جديدًا من الموظفين الدوليين، ومنهم فريق طبي متخصص، وهم جاهزون لدخول غزة فور سماح الوضع، كي يدعموا جهود الاستجابة الإنسانية والطبية".

وفي هذه الأثناء، لا يزال كثير من زملائنا الفلسطينيين يعملون ويقدمون الرعاية المنقذة للحياة في المستشفيات ومختلف أنحاء قطاع غزة، في ظل غياب الحماية الأمنية الأساسية للمستشفيات والطواقم الطبية.