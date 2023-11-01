حدث في 8 ساعات| أسعار السلع التموينية لـ "نوفمبر" وتوجيهات من وزير الصحة بشأن مصابي غزة

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها، دخول 300 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح منذ بدء العدوان، ووزير الصحة يصدر توجيهات عاجلة بشأن استقبال أول دفعة مصابي غزة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في شقيقة د. عصام شرف

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، العميد تامر جلال؛ للتعزية في وفاة شقيقة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وإبلاغ أسرتها خالص عزائه ومواساته.

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السكر 12.5 جنيه.. ننشر أسعار 13 سلعة تموينية لشهر نوفمبر

تواصل منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر نوفمبر، حيث تتضمن قائمة المنظومة التموينية العديد من السلع والمنتجات الغذائية، منها السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والمكرونة، بالإضافة إلى العديد من السلع الأخرى ويتم طرحها بأسعار مخفضة مقارنة بنفس السلع في الأسواق الأخرى.

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توجيهات عاجلة من وزير الصحة بشأن استقبال أول دفعة مصابي غزة

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً صباح اليوم الأربعاء، لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمستشفيات في محافظة شمال سيناء، ومتابعة مستجدات خريطة مواجهة وإدارة الأزمات، استعداداً لاستقبال المرضى من الفلسطينيين من قطاع غزة ، وذلك بمركز السيطرة والتحكم في وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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وكيل "خطة البرلمان": دعوات مقاطعة المنتجات الأجنبية تضر الاقتصاد

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن دعوات المقاطعة لبعض المنتجات والعلامات التجارية العالمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، غير مقبولة وغير منطقية، لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد المصري والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

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الإنتاج الحربي تشارك بمستشفى ميداني لدعم المصابين من أحداث غزة

قال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن وزارة الإنتاج الحربي قامت منذ عدة أشهر بإنشاء مستشفى ميداني وذلك في إطار جهودها لتعميق التصنيع المحلي والمشاركة في تنفيذ المشروعات التي تساهم في تقديم خدمة صحية أفضل.

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العظم والرقبة بـ19 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن وأجزائها في منافذ التموين

تستمر المجمعات الاستهلاكية في طرح السلع الغذائية المخفضة، إضافة إلى اللحوم المجمدة والمبردة، إضافة إلى الدواجن ومكوناتها بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق. بحسب بيان صحفي.

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الأوقاف: أكثر من 31 مليون جنيه في خدمة القرآن الكريم بالنصف الأول من العام الحالي

أكدت وزارة الأوقاف أنه تم إنفاق أكثر من 31 مليون جنيه على الأنشطة القرآنية خلال النصف الأول من العام المالي 2023 - 2024 وذلك في ضوء زيادة الأنشطة المتصلة بخدمة القرآن الكريم، واستحداث العديد من الأنشطة، منها مراكز التلاوة، ومجالس الإقراء على كبار القراء، ومقارئ كبار القراء، والجمهور، والأئمة النموذجية، والسيدات، والواعظات.

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مصر للطيران تفتتح خط طيران مباشر بين القاهرة والعاصمة الإندونيسية جاكرتا

أقلعت أولى رحلات مصر للطيران إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا بطائرة من طراز دريم لاينر B787-9 وعلي متنها 234 راكبا، ومن المقرر تشغيل الخط بواقع رحلتين أسبوعيًا يومي الثلاثاء والخميس.

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دخول 300 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح منذ بدء العدوان

شهدت الساعات الماضية قفزة كبيرة في دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح.

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محافظ الجيزة: الدولة لن تسمح بعودة أي تعديات على الأراضي الزراعية

أكد أحمد راشد محافظ الجيزة على ضرورة الإزالة الفورية لكافة أشكال التعديات في المهد والتصدي بكل حزم واتخاذ الاجراءات القانونية وتفعيل مواد القانون في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية حيال أي تعديات على الأراضي الزراعية .

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اقتصاد وتنمية.. الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ومحافظ البنك المركزي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

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عبور 361 من الرعايا الأجانب و45 مصابا فلسطينيا من غزة لمصر بعد فتح المعبر

عبر 361 من الرعايا الأجانب و45 مصابا فلسطينيا، من قطاع غزة إلى مصر في اليوم الأول لإعادة تشغيل منفذ رفح.

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55 شاحنة مساعدات من مصر تصل غزة.. والإعداد لدخول 100 غدا

وصلت 55 شاحنة مساعدات مختلفة من مصر إلى قطاع غزة اليوم الأربعاء، ويتم الإعداد لدخول 100 شاحنة غدا.

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