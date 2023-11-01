أستاذ اقتصاد يكشف مفاجأة بشأن مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، تفاصيل تأثير مقاطعة المنتجات والشركات الداعمة للكيان المحتل بسبب استمرار القصف على قطاع غزة، على أرباح هذه الشركات.

وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك نوعين للشركات الداعمة للكيان المحتل، الأولى التي تتضامن مع إسرائيل والثانية التي ترسل أرباحها مباشرة لإسرائيل، لافتا إلى أن مقاطعة المنتجات لن تؤثر على ربحية الشركات المقاطَعة على المدى القصير.

وأشار أحمد غنيم إلى أن أرقام خسائر الشركات الداعمة لإسرائيل ليست حقيقية، منوها أنه حال طول أمد المقاطعة ستقوم الشركة بدراسة سحب منتجاتها من السوق المسبب لها خسائر.

وأضاف: مقاطعة المنتجات لن يؤثر سلبا أو إيجابا على تلك الشركات، فلا خسائر مادية على الأمد القصير، ولن تتوقف الشركات عن دعمها للكيان الإسرائيلي، منوها أن المقاطعة هو رأي شعبي وضغط إيجابي سياسي تعبيري نحو القضية الفلسطينية.