"الأرصاد" تكشف حالة الطقس غدا الخميس: شبورة كثيفة في هذا الموعد

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 2-11-2023، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت الأرصاد، في بيان الأربعاء، إن درجات الحرارة الخميس، يسودها طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء والصعيد.

أوضحت الهيئة، أنه يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء والصعيد.

أضافت الأرصاد، أنه يوجد شبورة مائية كثيفة من الرابعة إلى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

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