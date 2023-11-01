خبير استراتيجي: جيش الاحتلال يخفي عدد قتلاه في غزة إرضاءً لنتنياهو والكنيست

كتب- داليا الظنيني:

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن ما يحدث في غزة من قبل الكيان الصهيوني هو تطبيق للعقيدة الدينية المتطرفة لديه، لافتا إلى أن الكيان الصهيوني يرغب في الرد على حماس، ومحو غزة من الوجود.

وأضاف الغباري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن مقاتلي حماس نجحوا في إحداث خسائر ضخمة في الجيش الإسرائيلي خلال الفترة الماضية.

ولفت مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إلى أن إسرائيل لديها أكثر من 70 قتيلا حتى الآن، ولا يذيعون هذا الأمر، فضلا عن الأسرى في القتال الذي يدور في الوقت الحالي.

وتابع اللواء محمد الغباري، أن الجيش الإسرائيلي يحاول إخفاء الأخبار السلبية التي تحدث لجنوده بقطاع غزة إرضاء لبنيامين نتنياهو والكنيست الإسرائيلي، متابعًا: "إمبارح كان ليلة سوداء على الجيش الإسرائيلي بسبب حماس".

وبشأن الاجتياح البري الكامل، علق قائلا: لن يحدث طالما لم تعرف إسرائيل مكان الأسرى بالكامل، وفكرة القضاء على عناصر المقاومة لن تحدث ولن تصل إسرائيل لها، ونتنياهو يرغب في حفظ ماء وجهه أمام شعبه والخيار الوحيد أمامه الدفع بالمزيد من الجنود في سبيل تحرير الرهائن.