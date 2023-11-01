بيان لوزارة التموين بشأن صرف سلع شهر نوفمبر

القاهرة - أ ش أ

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام عمليات صرف السلع التموينية لشهر نوفمبر، والتي بدأت اليوم، وذلك عبر 40 ألف منفذ على مستوي الجمهورية؛ لصالح 64 مليون مواطن، حيث يتم توفير 31 صنفاً بقيمة تصل لأكثر من 3 مليارات جنيه شهرياً؛ بما يقرب من 37 مليار جنيه سنويا .

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، توافر السلع الأساسية بمخزونات كبيرة تصل لأكثر من 6 أشهر، لافتاً إلى أنه هناك توجيهات مستمرة مع شركات الجملة (العامة والمصرية)؛ لضمان استمرار احتياجات المواطنين من السلع المدعمة بالمنافذ، عبر المخازن الـ 1500 على مستوى الجمهورية.

وأشار الوزير إلى استمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي؛ لتلبية احتياجات المواطنين سواء من الأصناف المدعمة أو الحرة، فضلا عن تسيير حملات يومية علي المنافذ؛ للتأكد من توافر السلع.

وأوضح أن نظام صرف السلع التموينية لصالح "بدالي" التموين وفروع مشروع "جمعتي"؛ سيكون بالصنف المحدد مسبقاً والذي تم تطبيقة في عدد من المحافظات، ويجرى تطبيقه في باقي المحافظات تباعا.

وكشف المصليحي عن مساهمة النظام الجديد في حوكمة صرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم ومعرفة الأرصدة بالمخازن، مؤكداً أن نظام صرف الاستعاضات للمنافذ سوف يكون الكترونياً.

من جانبه قال رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية اللواء أحمد حسنين إن الشركة تقوم بالكشف اليومي على جودة السلع المطروحة بالمنظومة التموينية من خلال مركز تطوير وسلامة الغذاء الذي تم انشائه لهذا الغرض.

ولفت إلى تجهيز المركز بأحدث الأجهزة وفقاً المقاييس العالمية، بالإضافة إلي الاستعانة بالخبرات الكبيرة في هذا المجال.

فيما أكد هشام الدجوي رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية في الغرفة التجارية في الجيزة، انتظام منظومة الصرف الإلكترونية للسلع المدعمة.

وأضاف الدجوي - خلال جولة تفقدية لمتابعة عمليات صرف المقررات التموينية عن شهر نوفمبر الجاري في المنافذ بمحافظة الجيزة - أن أسعار السلع التموينية ثابتة، ولم تشهد أي تغيير، إضافة إلى ثبات الكميات المطروحة بالمنافذ سواء بقالي التموين أو منافذ جمعيتي.

ونوه إلى صرف الاستعاضة الأولى بواقع 25% من كميات المقررات التموينية لشهر نوفمبر الجاري، ويجرى استلام باقي الاستعاضات تباعاً، مؤكدًا أن الامن الغذائي مستقر بنسبة 100%، كما أن المخزون الاستراتيجي يكفي لمدة أكثر من 6 أشهر.

وأوضح رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة، أن البطاقة التموينية المقيد عليها 4 أفراد تحصل على 4 كيلو و4 عبوات زيت وباقي المبلغ مكرونة، اضافة الي سلع مجانية مقابل فارق نقاط الخبز المدعم.

ولفت الدجوي إلى أن مبادرة تخفيضات السلع الغذائية مازالت مستمرة ولم تتوقف، كاشفَا أنه من المنتظر دخول المحال الصغيرة والمتوسطة بتلك المبادرة، كما أن عددا كبيرا من السلاسل التجارية الكبري مشاركة في مبادرة السلع الغذائية.