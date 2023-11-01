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BBC

عاطفية وجدلية.. مستشار رئيس الجمهورية يوضح مشكلة تجربة زراعة الأعضاء في مصر

03:21 م الأربعاء 01 نوفمبر 2023

مستشار رئيس الجمهورية يوضح مشكلة تجربة زراعة الأعض

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كتب- عمر كامل:
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن تجربة زراعة الأعضاء بصفة عامة في مصر والتدرج في وضع القوانين المنظمة لها ومشكلة زرع الأعضاء تتعلق بالجانب العاطفي والنفسي لأسرة الشخص الذي يعاني من Brain stem death موت جذع المخ.

وأضاف تاج الدين خلال ندوة "مستقبل زراعة الكلى في مصر من متبرعين حديثى الوفاة، على هامش المؤتمر السنوى الـ57 لجمعية المسالك البولية المصرية، بحضور عدد من الشخصيات العامة والمتخصصين من داخل وخارج مصر، أن ما يواجه زراعة الأعضاء أيضًا، وجود بعض الجدل بين أعضاء المجتمع الطبي على مستوى العالم حول هذا الأمر.

زراعة الأعضاء الدكتور محمد عوض تاج الدين الصحة

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