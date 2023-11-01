الصحة تؤكد خلو مصر من مرض شلل الأطفال

كتب- أحمد جمعة:

أكدت وزارة الصحة والسكان، خلو مصر من مرض شلل الاطفال، حيث تم إعلان منظمة الصحة العالمية خلو مصر من المرض رسميا منذ 2006، وتسجيل آخر حالة إصابة عام 2004.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه في إطار الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، تم تنظيم فعالية بالتزامن مع اليوم العالمي لمرض شلل الأطفال، تضمنت عددًا من المحاضرات العلمية التي تناولت تاريخ البرنامج الموسع للتطعيمات.

وبدأت أنشطة البرنامج منذ عام 1984 بالتطعيم ضد 6 أمراض فقط، قبل أن يتم إدراج طعوم جديدة ليصبح الإجمالي 10 طعوم منها التطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

وأضاف عبدالغفار في بيان اليوم، أن استراتيجيات الحفاظ على خلو مصر من مرض شلل الأطفال والتي تشمل وصول نسب التغطية التطعيمة لأكثر من 95% ودعم نظام ترصد بيئي يستطيع الكشف المبكر عن أي فيروسات، وكذلك خطة الاستجابة والاستعداد.

ومن جانبه قال الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان للطب الوقائي، إنه تم وضع خطة استباقية للحفاظ على نظام التطعيمات الروتينية خلال جائحة كورونا مما حافظ على نسب تغطية بالتطعيمات للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

ولفت إلى أن نظام التطعيمات الذي تنفذه وزارة الصحة من أكفأ أنظمة التطعيم حيث يتم إعطاء الطعم الفموي "سابين" بـ7 جرعات، وطعم الحقن "سولك" بـ 3 جرعات، وهو ما يعد جدول التطعيمات الروتيني الأقوى بين دول العالم المختلفة.

وأشار "قنديل" إلى أن الحملات القومية التي تنفذها مصر سنويا بغرض رفع المناعة المجتمعية ضد المرض أحد أسباب النجاح في منع دخول المرض من الدول الموبوءة به، منوهاً الى تنفيذ حملات لتطعيم الأطفال المقيمين من مصريين أو غير مصريين من عمر يوم لخمس سنوات لخلق مناعة مجتمعية لجميع الأطفال فى وقت واحد لمنع حدوث أى سريان للفيروس.



وأضاف أن فرق ترصد الشلل الرخو الحاد فى جميع مديريات الشئون الصحية والإدارات التابعة لها تقوم بمتابعة أكثر من 10 الآف موقع ترصد فى المستشفيات والعيادات فى جميع أنحاء الجمهورية للابلاغ عن أى حالات تتشابه فى أعراضها مع مرض شلل الأطفال وعمل التقصيات الوبائية اللازمة لها وسحب العينات للتأكد من خلوها من الفيروس المسبب للمرض عبر تحليلها فى المعمل المرجعى المعتمد.