محافظ الجيزة: الدولة لن تسمح بعودة أي تعديات على الأراضي الزراعية

كتب- مصراوي:

أكد أحمد راشد محافظ الجيزة على ضرورة الإزالة الفورية لكافة أشكال التعديات في المهد والتصدي بكل حزم واتخاذ الاجراءات القانونية وتفعيل مواد القانون في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية حيال أي تعديات على الأراضي الزراعية .

وشدد محافظ الجيزة على إزالة المتغيرات المكانية الموجودة في الوقت الحالي والبالغ عددها ٢٩٧ حالة متغير مكاني، مؤكداً ان الدولة لن تسمح بعودة أي تعديات أخرى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أي مبان مخالفة وعشوائية وستتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي لذلك، موجها بتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد ومصادرة المعدات ومواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين سواء ( المالك أوالمقاول ).

يأتى ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها .

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بوضع هذا الملف على رأس أولوياتهم، مؤكدا على ضرورة المتابعة اليومية والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والإزالة الفورية لأي أعمال بناء جديد مخالف وعلى مدار الساعة .

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للوقوف على جهود الرصد والمتابعة والتشديد على تكثيف حملات ضبط مخالفات البناء والتعديات على الأراضي أملاك الدولة والزراعية والتصدي لأي محاولات .

وأكد محافظ الجيزة، خلال اللقاء، على الأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لملف التعديات على الأراضى الزراعية وأهمية التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وشهد اللقاء استعراض موقف الازالات والتعديات التي تم تنفيذها علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء سواء داخل أو خارج الحيز العمراني وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٠ وحتى ٢٠٢٣ .

كما أكد محافظ الجيزة على أهمية تفعيل المرور اليومي للجان المشكلة من خلال الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات الزراعة وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية.