"الشمس" رمز المرشح الرئاسي فريد زهران

كتب- أحمد السعداوي:

تقدم حسني سبالة، المستشار القانوني لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، للهيئة الوطنية للانتخابات؛ لاختيار الرمز الانتخابي للمرشح.

وأعلنت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه تم اختيار "الشمس" رمزًا للمرشح، ورقمه في كشوف المرشحين (٢) .



جاء شعار الحملة الانتخابية لزهران بعنوان "نعم للتغيير"، ويقدم زهران نفسه فيها بصفته سياسي مخضرم شارك في العمل العام والسياسي منذ خروجه في انتفاضة الخبز عام ١٩٧٧، يسعى إلى تأييد الطبقة المتوسطة من الشعب لإحداث تغيير سلمي وأمن وديمقراطي في ظل تدهور اقتصادي وسياسي واجتماعي ملموس.