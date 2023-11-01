فيديو- وصول عشرات الجرحى الفلسطينيين معبر رفح لنقلهم إلى المستشفيات المصرية

كتب- مصراوي:

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، لحظات وصول عشرات الجرحى من أهالي قطاع غزة وخروج فلسطينيين من حملة الجنسيات المزدوجة عبر معبر رفح البري.

وفي هذا السياق، قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل "القاهرة الإخبارية" في معبر رفح، إنّ حاملي الجنسيات موجودين الآن ناحية الجانب الفلسطيني لإنهاء الإجراءات، استعدادًا لدخول مصر عبر معبر رفح.

وأضاف "عبدالفتاح" خلال رسالة على الهواء، اليوم الأربعاء، أنّ السلطات المصرية دفعت بـ40 سيارة إسعاف على حدود معبر رفح، استعدادًا لاستقبال الجرحى القادمين من قطاع غزة ونقلهم للمستشفيات المصرية الموجودة بمدينتي الشيخ زويد ورفح، بالإضافة إلى مستشفيات محافظة شمال سيناء.

وذكر أنّ السلطات المصرية رفعت الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وزيادة عدد الأسرة لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة لأهالي قطاع غزة، ووفقًا للتنسيق بين الجانبين المصري والفلسطيني عن طريق الهلال الأحمر من المقرر أنّ يصل 81 مصابًا يخرجون في شكل مجمع ثم تنقلهم سيارات الإسعاف المصرية إلى المستشفيات.