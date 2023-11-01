تفاصيل توقيع ملحق اتفاق مشروع مقاومة الحشائش بالبحيرات العظمى بين مصر وأوغندا

كتب- أحمد السعداوي:

قام الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وهيلين أوودا، وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك الأوغندية، اليوم الأربعاء، على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه، بتوقيع ملحق الاتفاق الخامس لمشروع مقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى .

وتوجه سويلم بالتحية إلى هيلين على مشاركتها في فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.

وأشار وزير الري إلى أن هذه الاتفاقية ستعمل على تمديد المشروع إلى مرحلته السادسة بناء على ما تحقق من إنجازات ونجاحات خلال المراحل السابقة، مشيرًا إلى تاريخ التعاون الفني الثنائي الناجح بين البلدين والذي بدأ في عام ١٩٩٩ مع إطلاق المرحلة الأولى من مشروع مكافحة الحشائش المائية بين مصر وأوغندا؛ حيث لعب المشروع خلال السنوات الماضية دورًا محوريًّا في تحسين سبل عيش المجتمعات المحلية وتعزيز الظروف البيئية لبحيرات فيكتوريا وكيوجا وألبرت ومصب نهر كاجيرا .

وتتضمن هذه الاتفاقية أيضًا تنفيذ مرحلة جديدة من "إدارة الأعشاب المائية في بحيرتي كيوجا وألبرت" والتي تعتمد على النتائج التي تم تحقيقها في المراحل السابقة من المشروع، مع استكشاف تقنيات جديدة للتحكم اليدوي في الحشائش المائية في بحيرتي كيوجا وألبرت واستخدام الحشائش المزالة في إنتاج الغاز الحيوي والأسمدة .

وأكد سويلم التزام مصر الثابت بمواصلة دعم جمهورية أوغندا وشعبها في كل القطاعات؛ بهدف تحقيق التنمية المستدامة والازدهار والرفاهية للشعب الأوغندي الشقيق .

وعقد الدكتور سويلم اجتماعًا مع هيلين تم خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات والتعاون الفني الثنائي بين البلدَين في مجال المياه؛ خصوصًا في مجال مكافحة الأعشاب المائية.

وأشاد الوزراء بالعلاقات الثنائية القوية بين مصر وأوغندا، وتم استعراض المرحلة الجديدة للمشروع والتي سيتم تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتشتمل على مكافحة الحشائش المائية في منطقة البحيرات الكبرى؛ حيث شدد الدكتور سويلم على أهمية بناء القدرات والتدريب في المرحلة الجديدة من المشروع، وتم خلال اللقاء استعراض المرحلة الجديدة لمشروع "إدارة الحشائش المائية في المواقع الضحلة في بحيرتي كيوغا وألبرت" الذي بدأ في عام ٢٠١٨ .