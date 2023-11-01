بها غرفة عمليات.. 7 معلومات عن المستشفى الميداني برفح لعلاج المصابين في غزة

كتب - محمد سامي:

قال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن وزارة الإنتاج الحربي قامت منذ عدة أشهر بإنشاء مستشفى ميداني وذلك في إطار جهودها لتعميق التصنيع المحلي والمشاركة في تنفيذ المشروعات التي تساهم في تقديم خدمة صحية أفضل، مضيفاً أنه في إطار الأحداث المؤسفة الأخيرة بقطاع غزة فقد شاركت وزارة الإنتاج الحربي بتلك المستشفي .

وينشر مصراوي أبرز المعلومات عن المستشفى الميداني:

- المستشفى من إنتاج مصنع ٢٠٠ لدعم المصابين بالأحداث الأخيرة من الشعب الفلسطيني الشقيق.

- يعد بمثابة وحدة طبية متنقلة سريعة الإقامة بشكل مؤقت بغرض التدخل السريع الميداني للمصابين

- المستشفى الميداني يمكن إقامته على مساحة (1000) متر مربع.

- يشمل على 2 خيمة استراحة وممرات، و(٣) غرف استقبال.

- يشمل غرفة عناية مركزة، وغرفة عمليات، ومعمل تحاليل، وغرفة أشعة، و٤ غرف مرضى، وتضم كل غرفة عدد (٥) أسرّة.

- تشمل دورات المياه ومحطة معالجة المياه وخزان مياه الشرب.

- يحتوي على كافة التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع مختلف الحالات الطبية الطارئة.