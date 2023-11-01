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40 شاحنة مساعدات تفرغ حمولتها في الجانب الفلسطيني من معبر رفح

10:43 ص الأربعاء 01 نوفمبر 2023

شاحنات مساعدات لأهالي غزة

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كتب- مصراوي:
أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأن 40 شاحنة مساعدات تفرغ حمولاتها في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وأن هناك تعاونا بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لخدمة المصابين.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية، منذ قليل، نبأ عاجل يفيد بوجود استعدادات مصرية لاستقبال نحو 80 مصابا من قطاع غزة، وسط انتشار مكثف لسيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.

وشهد قطاع غزة على مدار اليومين الماضيين عدة محاولات من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي لاجتياح القطاع، مع استمرار القصف من البر والبحر والجو بصورة غير مسبوقة منذ 7 أكتوبر الجاري، وتزامنا معه انقطاع كامل للكهرباء والإنترنت.

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شاحنة مساعدات معبر رفح الجانب الفلسطيني قناة القاهرة الإخبارية

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