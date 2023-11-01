"القاهرة الإخبارية" ترصد مرور سيارات إسعاف من مصر إلى غزة لنقل الجرحى

رصدت قناة "القاهرة الإخبارية"، مرور سيارات إسعاف من مصر لغزة لنقل عدد من الجرحي الفلسطينيين، وذلك عبر معبر رفح البري.

وكان وائل أبو محسن مدير الإعلام بمعبر رفح من الجانب الفلسطيني، قال أن مصر سوف تستقبل اليوم الأربعاء نحو 81 من الحالات الحرجة من الجرحى والمصابين جراء القصف الإسرائيلي، لاستكمال تلقي علاجهم في المستشفيات المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "ON"، أن أكثر من 83 شاحنة تمكنت من الدخول لقطاع غزة من المعبر محملة بالمساعدات الطبية والغذائية ومياه الشرب وهي بارقة أمل أن تزيد معدلات دخول الشاحنات الأيام المقبلة لسكان القطاع، مردفا: "نتمنى أن يصل عدد الشاحنات لأكبر عدد ممكن من الشاحنات المكدسة في معبر رفح من الجهة المصرية".