حدث ليلاً| بيان الأزهر بشأن مخيم جباليا وسر وجود الكوماندوز في الأراضي المحتلة

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

لإنقاذ الجرحى والمرضى.. نداء من الصحة الفلسطينية للدول المنتجة للنفط بتزويد المستشفيات بالوقود

قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، "الإنذار الأخير ساعات تفصلنا عن توقف المولد الكهربائي الرئيسي في كل من مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الإندونيسي".

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مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين جاكوب ليو سفيرا لدى إسرائيل

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، على تعيين جاكوب ليو، سفيرا لدى إسرائيل، وذلك بعد حصوله على 53 صوتا مقابل 43 صوتا، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

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بوليفيا تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل احتراما للقانون الدولي

قال مندوب بوليفيا في الأمم المتحدة، إن إسرائيل مسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية ويجب محاسبة المسؤولين عنها.

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أطباء بلا حدود: نشعر بأسى كبير وندعو إلى احترام المستشفيات

قال رئيس أطباء بلا حدود، إن هناك حاجة إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وهو ما لا يحدث.

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جيش الاحتلال يقصف عدد من المناطق برفح جنوبي قطاع غزة

قالت مصادر للجزيرة مباشر، إن مدفعية الاحتلال تقصف بشكل مكثف المناطق الشرقية من محافظة رفح جنوبيّ قطاع غزة.

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البنتاجون: قوات "الكوماندوز" الأمريكية بإسرائيل تساعد في تحديد مكان الرهائن

صرح كريستوفر بي ماير مسؤول في "البنتاجون" اليوم الثلاثاء لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن عددا من أفراد القوات الخاصة "الكوماندوز"، موجودون حاليا في إسرائيل لمساعدة قواتها في البحث عن 200 أسير لدى حماس.

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جنود الاحتلال يسقطون في كمين للمقاومة بغزة وأنباء عن إصابات

أصيب عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اشتباكات عنيفة في منطقة الكرامة شمال غرب غزة، وتم نقلهم بمروحية قبل ساعات، وفقًا لما أوردته قناة "العربية الحدث".

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الأزهر يصدر بيانًا بشأن مجزرة جباليا: "الاحتلال تحول إلى ذئب هائج"

أصدر الأزهر الشريف، بيانا للتعقيب على مجزرة جباليا التي ارتكبها الكيان الصهيوني الإرهابي، مساء الثلاثاء.

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الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي تستقبل السفير الفرنسي بمقرها الرسمي

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، السفير الفرنسي لدى مصر مارك باريتي، والوفد المرافق.

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