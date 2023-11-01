أمطار رعدية بهذه المناطق.. تعرف على طقس اليوم الأربعاء (بيان رسمي)

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كتب- محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، الموافق ١ نوفمبر، على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان صحفي: يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضاف البيان: يسود طقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.

ويشهد يوم الأربعاء، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما أن هناك فرص لأمطار متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة.

كما تسقط أمطار خفيفة إلي متوسطة ورعدية على سيناء ومدن القناة وجنوب الوجة البحرى و علي مناطق من القاهرة الكبرى وتمتد خفيفة على شمال الصعيد على فترات متقطعة.