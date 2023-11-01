أستاذة بجامعة عين شمس توضح أعراض "القلق الصحي والمرضي" وطريقة العلاج

كتب- عمر كامل:

قالت الدكتورة سلوى رياض، مدير عام بقسم الصحة النفسية بمستشفى عين شمس التخصصي، إن الضغوط والأعباء تؤدى إلى الإصابة بالقلق أو الاكتئاب، خاصة القلق الخاص بالمستقبل في مرحلة الشباب.

وأضافت ندوة بعنوان "الضغوط النفسية وكيفية التغلب عليها"، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، أن القلق الصحي هو القلق الطبيعي الذي ينتاب أي شخص بخصوص الامتحان على سبيل المثال وهو قلق لا يجعل الإنسان يتوقف وتستمر دوافعه، أما في حالة القلق المرضي تجد الشخص يميل إلى العزلة والتشاؤم والإحساس بالعجز والإحساس بالعداء وذلك القلق يستدعي اللجوء إلى متخصص.

وأشارت الى أن الاستعجال في تحقيق النتائج يتسبب في الاكتئاب، فالمستقبل الغامض وغير واضح المعالم يتسبب في وصول القلق للشخص وهو واحد من أهم أسباب الاكتئاب، موضحة أن تحقيق أي هدف يمر بمراحل تدريجية ويحتاج إلى الصبر والمثابرة والتحلي بالصدق مع النفس وعدم استعجال النتائج.

ولفتت "رياض" إلى مصادر القلق وهي ضغوط داخلية مع متغيرات في المحيط الخارجي للإنسان، مشيرة إلى أن القلق هو عدم القدرة على التنبؤ بالمستقبل وعدم توافر المعلومات الكافية عن المجال الجديد، فيجب على الإنسان مواصلة التقدم حتى مع نقص المعلومات و تخطى الإحساس بالعجز.

واستطردت حديثها بعرض لأساليب التعامل مع القلق والتغلب على الاكتئاب والاعتقاد في نظرية الحتمية والمثابرة والصبر في الاجتهاد خلال الدراسة أو العمل، وأكدت على أهمية تجنب الأفكار السلبية النابعة من النفس أو من الأشخاص السلبين التى تؤثر على نفسية الشخص وإصابته بالاكتئاب والانعزال.

وأكدت إن الانصهار أو التقرب مع المجتمع يعد من أهم الأساليب العلاجية التي تساعد في تجاوز الضغوطات النفسية، فطبيعة الإنسان أنها كائنات اجتماعية، لذلك تؤدي الارتباطات الاجتماعية إلى السلامة النفسية مع أهمية تجنب السلبيين وفي بعض الأحيان يجب الرد على السلبيين ومناقشتهم وتصحيح مفاهيمهم.