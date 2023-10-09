أمطار وشبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الثلاثاء، والأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائلل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

أوضحت الهيئة، وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد.

أشارت إلى، وجود شبورة مائية صباحًا، وأمطار خفيفة تصل إلى متوسطة بنسبة حدوث 40 %، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء على فترات متقطعة، ونشاط للرياح.

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