الطقس الآن.. الأرصاد: سقوط أمطار على مناطق متفرقة من القاهرة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هناك استمرار لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناه والسواحل الشمالية الشرقية ومناطق من الوجه البحري وسيناء.

وتوقعت الأرصاد أن يسود غدًا طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائلل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء والصعيد.