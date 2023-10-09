"حياة كريمة" تُعلن أرقام حسابات التبرع لدعم الشعب الفلسطيني

(مصراوي):

أعربت مؤسسة حياة كريمة، عن أسفها العميق لتصاعد العنف في قطاع غزة، والذي يهدد السلام الدولي، معلنة عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكدت "مؤسسة حياة كريمة " تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم والمساندة لهم في هذه الظروف العصيبة التي تشهدها البلد الشقيق.

ويمكنكم التبرع لدعم الشعب الفلسطيني من خلال حسابات مؤسسة حياة كريمة في البنوك المصرية التالية:

البنك التجاري الدولي

١٠٠٠٥٨٢٦٧٩١٥

بنك مصر

١١٦٠٠٠١٠٠٠٠١٨٥٠١

البنك الأهلي المصري

١٠٠٣١٧١٢٦٣٩٥٦٠٠٢٠٢٥

البنك العربي الافريقي الدولي

١١٠٤٥٣٣٩١٠٠٢٠٢٠٥