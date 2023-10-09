"نقل النواب": تزوير توكيلات لأحد المرشحين بالانتخابات الرئاسية جريمة تستوجب العقاب

(مصراوي):

أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن قيام أنصار أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية بتحرير توكيلات مزورة لصالح المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، وتزوير أختام مكاتب الشهر تعكس ضعف وعجز ذلك الذي يسعى للترشح بأي شكل وهي جريمة قانونية تستوجب العقاب لكل من تسول له نفسه محاولة التحايل على القانون أو إفساد المشهد الانتخابي للانتخابات الرئاسية.

وقال إن ما حدث يكشف أيضا انهيار القيم السياسية الأخلاقية لهذا الفصيل الذي يسعى لافساد المشهد الديمقراطي الاستحقاق الدستوري الأهم، مشيدًا بيقظة رجال الأمن في مواجهة هذه المحاولات والجرائم مطالبًا بتطبيق القانون.

وأعلن مصدر أمني، أنه بتاريخ اليوم 9 الجاري تم ضبط 8 أشخاص بنطاق محافظات «الإسكندرية - الجيزة – الفيوم – السويس»، أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة، لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، ووضعهم توقيعات عليها، للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري.

وعثر بحوزتهم على إجمالي 596 نسخة من التوكيلات المزورة «خالية البيانات»، كما تم تحديد وضبط صاحب المطبعة التى قامت بطباعة التوكيلات المزورة.