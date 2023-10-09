إطلاق حملات دعائية وزيارات تعريفية.. وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس"التنشيط السياحي"



كتب- محمد أبو بكر:

ترأس اليوم أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، أبرز المستجدات التي تشهدها حالياً صناعة السياحة في مصر ، وكذلك بعض الإجراءات وخطط الترويج والتنشيط التي تنتهجها الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وتحدث الوزير أيضاً عن حرص الوزارة على رفع درجة حوكمة وكفاءة الإنفاق العام على بنود وأنشطة الترويج والتنشيط والتحفيز بما يساهم في تحقيق المستهدفات من صناعة السياحة في مصر، لافتاً إلى الثلاث لجان التي تم تشكيلها مؤخراً لتساهم في تحقيق ذلك وهم لجنتي "المراجعة الداخلية والحوكمة" بكل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وصندوق دعم السياحة والآثار، واللجنة الخاصة بمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر، وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السابق.

كما تم عرض ومناقشة بعض المقترحات التي من المقرر أن تقوم الهيئة بتنفيذها خلال الفترة المقبلة للترويج السياحي للمقصد السياحي المصري، ومن بينها تنفيذ بعض الحملات الترويجية المشتركة في الأسواق السياحية المستهدفة مع شركاء المهنة الدوليين من منظمى الرحلات وشركات الطيران، وتنظيم عدد من الاستضافات والزيارات التعريفية لمصر، وإطلاق مجموعة من الحملات الدعائية بعدد من الأسواق، بجانب مشاركات الهيئة في عدد من المعارض السياحية الدولية خلال الأشهر القادمة.

كما تم مناقشة مقترح مشاركة الهيئة في تنظيم سلسلة من الفعاليات والأحداث الداخلية المختلفة بالتعاون مع عدد من سفارات دول العالم خلال الفترة المقبلة والتي تأتي في ضوء الاستراتيجية الترويجية للهيئة مما يساهم في إحداث مزيد من الزخم الإعلامي والترويجي عن المقصد السياحي المصري في هذه الدول والتي سيكون في باكورتها انطلاق أحد عروض الغناء الأوبرالي لدار الأوبرا الإيطالية بنابولي تياترو سان كارلو الذي يعد من أقدم مسارح الغناء الأوبرالي في العالم، بالتعاون مع السفارة الإيطالية بالقاهرة، وذلك من أمام أهرامات الجيزة يوم ١١ أكتوبر الجاري في أول مرة تقوم فيها الفرقة بتقديم عروضها في مصر وأول جولة دولية لها منذ جائحة فيروس كورونا.