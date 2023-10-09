القرعة قبل نهاية العام.. "عضو السياحة" يكشف أسباب تبكير ضوابط الحج



كتب- محمد أبو بكر:

قال مجدي صادق، عضو الغرفة السياحية، إنه سيتم إعلان ضوابط الحج للموسم الجديد هذا العام مبكرًا من وزارة السياحة والآثار المصرية، خلافًا للأعوام السابقة.

وأضاف "صادق" لـ "مصراوي"، أنه سيتم إصدار ضوابط الحج مبكرًا هذا العام، نتيجة قرار الحكومة السعودية بعد المعاناة من مشاكل الحج غير القانوني العام السابق.

وأوضح عضو الغرفة السياحية، أن معاناة الحكومة السعودية من الحج غير القانوني العام السابق، دفعها أن تطلب من كل دولة قائمة بالحجاج الخاصة بها للموسم الجديد بالعمرة، وابلاغها مبكرًا حسب الطاقة الاستيعابية بالسعودية.

وأكد، أنه من يتأخر عن إرسال القائمة الخاصة بالحجاج للسعودية، قد لا يُتاح له رحلات للحج، لامتلاء الطاقة الاستيعابية بالمملكة.

وتابع صادق، أن قرعة الحج في مصر تمت العام الماضي في رمضان، لكن الموسم الحالي ستتم قبل نهاية العام؛ خاصة أن الجانب السعودي يعتمد التاريخ الهجري.

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