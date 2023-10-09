تبدأ من 170 جنيهًا.. ننشر أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية

كتب- محمد سامي:

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ كميات كبيرة من اللحوم البلدية المستوردة، سواء المبردة أو المجمدة في فروع الجمعيات الاستهلاكية، حيث يتم طرح اللحوم البلدي الطازجة بسعر 240 جنيهًا للكيلو، وطرح كيلو اللحوم الطازجة السودانية ومن جيبوتي بسعر 220 جنيها، وطرح كيلو اللحوم المجمدة مكعبات "كباب حلة" بسعر 170 جنيها.

ويتم طرح كافة منتجات السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وتتيح وزارة التموين، العديد من السلع على بطاقات التموين تضمن كافة السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر أكتوبر الجاري، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كافة السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وبقالين التموين وفروع مشروع جمعيتي، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة وأيضا الدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.