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أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

07:48 م الإثنين 09 أكتوبر 2023
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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ظهور بعض السحب على شمال وبعض المناطق المتفرقة، وسقوط أمطار.
أضافت الأرصاد في بيان لها عبر صفحتها على فيسبوك، أنه طبقًا لآخر إصدار لصور الأقمار الصناعية، ظهرت بعض السحب على شرق البلاد وسيناء.
وأوضحت الهيئة، ظهور بعض السحب المتفرقة على بعض المناطق من الوجه البحري، والقاهرة الكبري، التي يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة.

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