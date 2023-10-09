أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
كتب- محمد أبو بكر:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ظهور بعض السحب على شمال وبعض المناطق المتفرقة، وسقوط أمطار.
أضافت الأرصاد في بيان لها عبر صفحتها على فيسبوك، أنه طبقًا لآخر إصدار لصور الأقمار الصناعية، ظهرت بعض السحب على شرق البلاد وسيناء.
وأوضحت الهيئة، ظهور بعض السحب المتفرقة على بعض المناطق من الوجه البحري، والقاهرة الكبري، التي يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة.
اقرأ أيضًا:
أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
ارتدوا جاكيت.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس وتوجه نصائح عاجلة للمواطنين
شبورة كثيفة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد
سوق مصراوى
-
للرجل والمرأة.. ماكينات إزالة الشعر بأقل من 90 جنيها وخصومات 20%تفاصيل
-
تبدأ من 690 جنيها.. أسعار ماكينات تحضير القهوة مع بداية العام الدراسيتفاصيل
-
أحدث سماعات بلوتوث لاسلكية مقاومة للماء.. بأسعار تبدأ من 180 جنيهاتفاصيل
-
أفضل اكسسوارات عصرية لتجديد سيارتك بخصم حتى 41%تفاصيل
-
بقسط يبدأ من 241 جنيها.. أفضل ثلاجة بإمكانيات عاليةتفاصيل
-
بخصم يصل لـ39%.. أفضل قلاية هوائية لطعام صحيتفاصيل
فيديو قد يعجبك: