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BBC

السيسي يبحث هاتفيًا مع مستشار النمسا جهود احتواء الموقف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

06:04 م الإثنين 09 أكتوبر 2023

الرئيس السيسي مستشار النمسا كارل نيهامر

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أ ش أ:
تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من مستشار النمسا كارل نيهامر، للتباحث حول تطورات الأحداث الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والجهود المطلوب القيام بها دولياً وإقليمياً لاحتواء الموقف ووضع حد للعنف الدائر وما يتسبب فيه من إزهاق لأرواح المدنيين، لاسيما في ضوء ما يفرضه الوضع الحالي من تهديد لأمن واستقرار المنطقة.
وفي هذا السياق أكد الرئيس السيسي ضرورة دفع مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وهو الأمر الذي يتطلب وقف التصعيد ومنع تدهور الموقف وحث جميع الأطراف على ضبط النفس.

هذا المحتوى من

Asha

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الرئيس السيسي مستشار النمسا كارل نيهامر

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