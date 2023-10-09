"يمامة" عقب تقديم أوراق ترشحه للرئاسة: لا أؤمن بالشعارات.. ولدينا برنامج يتضمن خطة إنقاذ للاقتصاد



كتب- مصراوي:

قال المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إن حزب الوفد دخل في مرحلة جديدة يعيشها الآن بعد تقديم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة، مضيفًا: سأدعو الهيئة العليا أولاً وسنتكلم عن تفاصيل الحملة الانتخابية وسأكلف أمين الصندوق بالتواصل مع الراغبين التبرع من أعضاء الحزب والهيئة العليا، وتكليف السكرتير العام، بالتواصل مع المشاركين في الحملة الانتخابية.

وأضاف في تصريحات له بعد تقديم أوراقه للترشح لانتخابات الرئاسة: بالنسبة للبرنامج فنحن نتوجه للمصريين ومسألة ترشحي تجاوزت دخولي الانتخابات، وهو استحقاق دستوري والتزام وفقاً لنص المادة الخامسة من الدستور، للتداول السلمي للسلطة من خلال مشاركة الأحزاب، ونحن نعيش في مصر الآن، وأعرف صعوبات الحياة الاقتصادية، ومصر في أزمة، لكن لها حل.. المسألة لحل الأزمة الاقتصادية وجميع حلول المشاكل، وما هو سبب الأزمة الاقتصادية، ولماذا يوجد أزمة ولم تحل.

وتابع: في رأيي أن هذا حدث نظرًا لوجود سوء إدارة، وبإذن الله هناك رؤية لإنقاذ مصر، وهناك بنود ونصوص في الدستور، مع حديث عن الإدارة المحلية وهي الضلع الثالث في السلطة التنفيذية، وهي لم تفعل خلال سنوات من 2014-2024 والسلطة التنفيذية مثلث أضلاعه ثلاثة وهي الحكومة ورئيس الجمهورية، والإدارة المحلية، ولذلك هي ضلع أساسي للإدارة المحلية.

واستطرد: وللأسف الشديد لم يتم تفعيل دورها لأنها هي الرابط الأساسي بين الحكومة المواطنين، والمراقبة الشعبية على أعمال الإدارة، وهناك عشر سنوات دون النظر لتفعيل دورها، وللأسف هناك نصوص كثيرة في الدستور لم تفعل، وهذا مرتبط بالاستثمار ومرتبط بالمناخ لأن التصنيف الائتماني انخفض من)(B) إلى (C) وهذا يعني أن الضمان لأصحاب القروض، في الاستثمار يقلق وأن البلد ضعيفة مالياً ومصر تحتاج لإدارة أخرى وسياسة أخرى، ولا نشكك في النوايا ونقول أنها حسنة ولكن، ونحن نحتاج إلى علاج آخر لمنظومة أخرى تصلح من حال البلدتعتمدعلي الأولويات وقرار جريء ووقفة جريئة، وتضامن شعبي، أما بالنسبة لبرنامجي الانتخابي سوف أقوم بشرحه بالتفصيل بعد انتهاء موعد طعون الترشح لأسباب سياسية وقانونية.

واستكمل: وهذه بلدنا جميعاً وعلينا أن نحافظ عليها ونحميها، ونحن لا نطلق شعارات مثل "الأمل... والإسلام هو الحل" وغيرها من المفردات الفارغة من مضمونها ولا بد من وجود برنامج واضح، وهذه الشعارات من الممكن أن تؤثر على البسطاء لكنها لا تأتي بحلول.

وقال: أعد المصريين جميعا بتقديم حلولا جذرية لمشاكل مصر وطرح برنامج شامل سوف أعرضه عقب غلق باب الترشيح.