مدبولي: القضاء على فيروس "سي" يعكس قدرة الدولة على تخطي الأزمات

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أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن إعلان منظمة الصحة العالمية نجاح مصر في القضاء على فيروس "سي" بشكل كامل، تعد رسالة واضحة لقدرة الدولة المصرية على تخطي العقبات والأزمات، بفضل من الله تعالى، وتفهم المواطن المصري، وجهد كافة الجهات بالدولة.

وقال رئيس مجلس الوزراء - في تصريح بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية - إن اليوم يعتبر يومًا سعيدًا على مصر، حيث ستقام اليوم احتفالية للإعلان عن حصول مصر على الشهادة الذهبية في استكمال المسار الخاص بالقضاء على فيروس "سي" في مصر.

وأوضح مدبولي، أن هذه القضية كانت بالغة الأهمية، حيث أنه لم يكن هناك أسرة مصرية واحدة لا يوجد بها فرد يعاني من هذا المرض، وكان الحديث عن إيجاد علاج له توفره الدولة يمثلُ حلماً، ولكن مصر انتقلت من أعلى معدلات الإصابة بهذا المرض، لتصبح واحدة من أوائل الدول التي تعلن منظمة الصحة العالمية اليوم أنها نجحت في القضاء على هذا الفيروس.