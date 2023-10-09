بالفيديو.. شرح تفصيلي لعملية طوفان الأقصى بالخريطة التفاعلية
كتب- إسلام لطفي:
عرضت قناة القاهرة الإخبارية، شرحًا تفصيليًا بالخريطة التفاعلية لعملية طوفان الأقصى التي تشهدها فلسطين منذ أيام ومستمرة حتى الوقت الحالي.
وكانت القناة قد أعلنت انقطاع الاتصال بأطقم عملها في غزة بعد مطالبة سلطة الاحـتـلال الإسرائيلي لهم بإخلاء المبنى.
وحملت القناة سلطة الاحتلال مسؤولية سلامة جميع أطقم عمل القناة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
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