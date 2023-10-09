لأول مرة.. الوكيل: تعاون مثمر بين الحكومة والقطاع الخاص لمواجهة التضخم وفرص للعمل
كتب- محمد أبو بكر:
قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الحكومة والقطاع الخاص للمرة الأولى يعملان في اتجاه واحد؛ بحيث تتم مواجهة تحدي التضخم وخلق فرص العمل للدولة المصرية.
وأضاف الوكيل، خلال مؤتمر عقده رئيس الوزراء اليوم الإثنين، أن التحديَّين السابقَين هما أكثر ما يمس تحسين مستوى معيشة المواطن.
وأوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية أن اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسابيع السابقة، أثمرت عن نوع من مواجهة مشكلات كانت تتسبب في التضخم، وتم اتخاذ قرارات من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء.
وأشار الوكيل إلى أنه سيحدث تخفيض في 7 سلع أو المجموعات التي ذكرها رئيس مجلس الوزراء حتى 25%، وفقًا للمقوم الأجنبي لها، وسيستمر التعاون لمواجهة التحديات بمراحل معينة وَفق متطلبات السوق.
وكان رئيس الوزراء أعلن أن تخفيض الأسعار يشمل الآتي:
- العدس.
- الألبان.
- الجبنة.
- البيض.
- المكرونة.
- السكر.
- الزيت الخليط الخاص بالطعام.
- الأرز.
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