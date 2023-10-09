مواليد إسرائيل.. إسقاط الجنسية عن مواطنيْن مصرييْن

كتب- إسلام لطفي:

أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا يتضمَّن إسقاط الجنسية المصرية عن 6 أشخاص، بسبب تجنسهم بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن، وكان من بينهم مواطنين اثنين من مواليد إسرائيل.

وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2023.. وشمل القرار:

1- وئام هشام أحمد حسين حسين، من مواليد إسرائيل بتاريخ 21 فبراير 2001

2- عبير حامد السيد محمد حسنين، من مواليد إسرائيل بتاريخ 17 يناير 1999

3- أحمد عباس سليم محمد العوضي، من مواليد البحيرة بتاريخ 25 يونيو 1998

4- مرام عباس سليم محمد العوضي، من مواليد البحيرة بتاريخ 25 يونيو 2000

5- إيهاب هشام أحمد حسين حسين، من مواليد القاهرة بتاريخ 10 مايو 1996

6- نادر هشام أحمد حسين، من مواليد القاهرة بتاريخ 28 سبتمبر 1997