تبادل الخبرات البرلمانية والاقتصادية.. تفاصيل لقاء جبالي رئيسَ الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية

كتب- نشأت علي:

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، بمقر مجلس النواب، كيم جين بيو، رئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، والوفد المُرافق له.

وأكد جبالي طبيعة العلاقات الوثيقة والمُتميزة التي تجمع البلدَين الصديقَين، والتي تتسم بتعدد مجالات التعاون والتلاقي؛ وهو ما يستوجب إثراء الرؤى المُشتركة للبلدين تجاه مُختلف القضايا.

وأكد رئيس مجلس النواب تطلع مجلس النواب المصري إلى تعزيز التعاون البرلماني بين مصر وكوريا الجنوبية وتبادل الخبرات البرلمانية التشريعية ومواصلة التشاور بشأن القضايا محل الاهتمام المُشترك.

وأشاد جبالي بالطفرة التي تشهدها مشروعات التعاون الثنائي وحجم الاستثمارات الكورية في مصر خلال الفترة الماضية، مُعرباً عن تقديره الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدَين، وهو ما ينعكس على الزيارات المُتبادلة رفيعة المستوى.

وأكد رئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية جزيل شكره وتقديره لهذا اللقاء، الذي يأتي في ظل العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدَين، مؤكداً أن مصر هي الشريك الرئيسي لكوريا في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأعرب رئيس الجمعية الوطنية الكورية عن تقديره التام لتشكيل مجلس النواب المصري جمعية الصداقة البرلمانية بين مصر وكوريا الجنوبية، مؤكداً دورها في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين؛ خصوصًا على الصعيد البرلماني، وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد رئيس الجمعية الوطنية الكورية حرص الشركات الكورية على الاستثمار في مصر والمساهمة في المشروعات القومية المصرية في كل المجالات.