قومي المرأة يضيء مبناه باللون الوردي تزامنا مع شهر التوعية بسرطان الثدي

القاهرة- أ ش أ:

أضاء المجلس القومي للمرأة مبناه الرئيسي باللون الوردي تزامنا مع شهر أكتوبر شهر التوعية بمرض سرطان الثدي.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس - في بيان أصدرته اليوم الاثنين - أن إضاءة مبنى المجلس باللون الوردي تأتي تأكيدا لدعمه الكامل ومساندته للسيدات المصريات العظيمات محاربات مرض سرطان الثدي.

وقالت إن رئيس الجمهورية يولي اهتماما بالغا بملف صحة المرأة إيمانا بأن صحة المرأة تعد جزءا أساسيا من أمان واستقرار وصحة الأسرة والمجتمع، وهو ما يتضح جليا من خلال المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية، وموجهة للمرأة بشكل خاص، وفي مقدمتها مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وأشارت إلى أن مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي تعد من أهم المبادرات التي أطلقتها مصر وليس لها مثيل على مستوى العالم، وتتبع أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدي، وقد حققت نجاحا في الحد من أورام الثدي، وأسهمت في الحد من وصول السيدات للمراحل المتأخرة بفضل الكشف المبكر.

وطالبت رئيسة المجلس جميع السيدات بضرورة إجراء الكشف المبكر لسرطان الثدي وضرورة الاطمئنان بشكل دوري على صحتهن من خلال المبادرة المستدامة.