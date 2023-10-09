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BBC

ما السلع الغذائية التي تشملها مبادرة الحكومة لخفض الأسعار؟

02:38 م الإثنين 09 أكتوبر 2023

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد عمارة:

حدَّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بعض السلع الغذائية التي ستشهد أسعارها تخفيضًا من 15% ويصل إلى 25%، وهي: الفول والعدس والألبان والجبن والمكرونة والسكر والأرز والزيوت.

وقال خلال مؤتمر صحفي نظمَّه خلال اليوم الإثنين، إن كل أسعار منتجات هذه السلع ستكون مطبقة، بحد أقصى يوم السبت المقبل، وسيكون مكتوب عليها الحد الأقصى للسعر.

وأضاف: الحكومة تُتابع على مدار الساعة أسعار السلع الغذائية.. وكل يوم فيه مستجدات في الأزمات العالمية، وظاهرة التضخم عالمية ومفيش دولة لا تكتوي بنار التضخم.

وأشار إلى تنظيم الحكومة العديد من اللقاءات والاجتماعات مع الغرف التجارية والصناعة، من أجل التحكم في التضخم وتعميق الصناعة المحلية.

ولفت إلى أنه يقدر دور القطاع الخاص المصري، الذي دائمًا ما يقف بجوار مصر في الأزمات المختلفة التي تمر بها.

سوق مصراوى

الدكتور مصطفى مدبولي مبادرة الحكومة لخفض الأسعار السلع الغذائية

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