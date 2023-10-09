السكر والأرز والزيت.. رئيس الوزراء يعلن موعد خفض أسعار السلع الغذائية

كتب- محمد عمارة:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنَّ الحكومة تُتابع على مدار الساعة أسعار السلع الغذائية، مضيفًا: كل يوم فيه مستجدات في الأزمات العالمية، وظاهرة التضخم عالمية ومفيش دولة لا تكتوي بنار التضخم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نظمَّه خلال اليوم الإثنين: نظمنا العديد من اللقاءات واجتماعات منفردة مع الغرف التجارية والصناعة، وكل هدفنا وشغلنا الشاغل، التحكم في التضخم وتعميق الصناعة المحلية، وأخذنا إجراءات كثيرة عرضناها في مؤتمر حكاية وطن، وكيفية السيطرة على أسعار الغذاء.

وتابع: نقدر تمامًا دور القطاع الخاص المصري ودايما بيقف مع مصر في الأزمات وله مواقف، وكان شغلنا الشاغل، إزاي نعمل خفض حقيقي في الأسعار، وكانت هناك مداولات وعرضوا مبررات زيادة الأسعار وجزء من المشكلة، ندرة وعدم توافر العرض الكافي، خاصة في السلع والمواد الخام، وطلبوا إتاحة العملة الصعبة لزيادة المعروض، وبالتالي خفض السعر، والأهم عرضوا علينا، إن بعض الجهات بتطبق قرارات بتزيد من الأسعار، وقعدنا مع الضرائب والجمارك والرقابة على الواردات والصادرات والتموين والصناعة والبنك المركزي، وأيضا وزير المالية والنقل، فيما يخص الغرامات والأرضيات فيما يتعلق بالموانئ.

وأشار إلى أنه نتيجة لهذا، تمَّ التوافق على أن 7 مجموعات سلع رئيسية سيتم خفض سعرها من 15 إلى 20 %.

واستطرد: بحد أقصى يوم السبت المقبل، كل منتجات هذه السلع ستكون مطبقة، وهيبقى مكتوب الحد الأقصى للسعر على السلع.

وحدَّد السلع والتي تمثلت في: الفول والعدس والألبان والجبن والمكرونة والسكر والأرز والزيوت.