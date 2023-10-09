مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني يقرر مضاعفة قيمة جائزة الاستحقاق

كتب- محمد شاكر:

اجتمع مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون بمقر المؤسسة بالزمالك، وناقش في اجتماعه خطة المؤسسة وتوجهاتها واختصاصاتها خلال العام المقبل 2024.

وبحسب بيان، ناقش الاجتماع أهم المجالات التي ستوليها المؤسسة عنايتها، واتفق المجلس على أن توجه جميع أنشطة المؤسسة إلى دعم الموهبين والمبدعين من الشباب لتشجيعهم وتعزيز روح الإبداع والابتكار لديهم والاحتفاء بهم.

وقرر مجلس الأمناء مضاعفة قيمة جائزة الاستحقاق الكبرى لتصبح مائتان ألف جنيه، والتي تمنح لشخصية مؤثرة أثرت الحياة الثقافية والفنية تقديرًا وعرفانًا بقيمة إنجازها.

كما ناقش المجلس إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية في الفترة المقبلة.

‏‎حضر الاجتماع كلاً من الوزير الفنان فاروق حسني، المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، المفكر الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية السابق، الأديب محمد سلماوي، الدكتورة مؤمنة كامل، تامر عوف مستشار رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الكاتبة إلهام أبو الفتح، الإعلامية چاسمين طه زكي، إيناس لوقا، الدكتورة علية عبد الهادي عميد كلية العمارة والفنون جامعة البترا بالأردن سابقاً، الشاعر وائل السمري.

‏‎‏‎يشار إلى أن مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون مؤسسة مستقلة مشهرة أنشأت في عام 2019، وهى مؤسسة أهلية لا تهدف للربح، حيث تهتم المؤسسة بالنشاط الفني والثقافي وجميع فروع الإبداع ومكونات الثقافة، وفق مفهوم يؤكد أن الثقافة قادرة على استيعاب كل الممارسات الإبداعية للإنسان، وأنها قادرة على تنمية إنسانيته.

والجدير بالذكر أن المؤسسة أعلنت في سبتمبر الماضي عن فتح باب الاشتراك في جوائز الفنون الدورة الخامسة لعام 2024 في مجالات ( التصوير، الرسم - العمارة - النحت - النقد الفني التشكيلي - التصوير الفوتوغرافي) بجوائز تصل قيمتها إلى نصف مليون جنيه.