"نقل النواب" تناقش اتفاقية دولية تستهدف تسيير الحركة على الطرق -تفاصيل
كتب- نشأت علي:
تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الإثنين؛ لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 329، بشأن الموافقة على اتفاقيتَي فيينا 1968، المتعلق باتفاقية علامات وإرشادات الطرق، اتفاقية السير على الطرق.
وتأتي الاتفاقية في إطار جهود الدولة لتسهيل حركة النقل والتجارة؛ تماشيًا مع خطتها لتطوير الموانئ البحرية والبرية، والعمل على سد الفجوة بين التصدير والاستيراد.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية فيينا المتعلقة بعلامات وإشارات الطرق تهدف إلى اعتماد نظام دولي للسير على الطرق، من خلال توحيد اللافتات، والإشارات، ورموز وعلامات الطرق الخاصة بحركة السير على الطرق، وانضمت مصر للإصدار الأول من هذه الاتفاقية قبل أن يتم إلغاؤه وتعديله وتم إصدار آخر جديد وهو ما يتعلق بمشروع القرار.
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