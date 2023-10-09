الانتخابات الرئاسية.. الوفديون يستقبلون مرشحهم الرئاسي بالهتافات

كتب- إسلام لطفي:

حرص عدد كبير من مجموع الوفديين من مختلف المحافظات على استقبال المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، بأعلام الوفد والهتافات وذلك بمقر الحزب الرئيسي استعدادًا للذهاب للهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.

كما كان في استقبال رئيس الوفد قيادات الحزب من المحافظات وأعضاء الهيئة العليا للحز، حيث إنه من المقرر أن يتقدم المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بأوراق ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية للهيئة الوطنية للانتخابات اليوم.

ويستعد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات الرئاسة 2024، لإطلاق موكبًا إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات بأتوبيس مفتوح، من أجل تقديم أوراق ترشحه تحت شعار "قوم يا مصري".