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صالون التنسيقية يناقش.. كيف يحصل المرشح الرئاسي على 25 ألف توكيل؟

12:42 م الإثنين 09 أكتوبر 2023

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

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كتب- إسلام لطفي:

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في السابعة مساء اليوم الإثنين، صالونًا نقاشيًا لمناقشة إجراءات وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

ويناقش الصالون إجراءات وشروط الترشح في الانتخابات الرئاسية، وعدد التزكيات التي يحصل عليها المرشح من أعضاء مجلس النواب حتى يتم قبول أوراق ترشحه.

ويتطرق الصالون إلى ماذا يفعل المرشح الذي ليس لديه كتلة برلمانية ويريد الترشح لانتخابات الرئاسة، لكي يحصل على 25 ألف توكيل من 15 محافظة، بالإضافة إلى الأخطاء التي يقع فيها المرشح عند جمع تأييدات المواطنين، وإجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات بعد فحص أوراق المرشحين.

ويدير الحوار خلال الصالون هدى عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون: اللواء الدكتور راضي عبد المعطي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة، والدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، وشادي الحديدي، عضو التنسيقية، ومحمد الحلو، عضو التنسيقية.

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تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالون التنسيقية الانتخابات الرئاسية

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