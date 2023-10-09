أتوبيس مفتوح.. "يمامة" ينظم موكبا لتقديم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة
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كتب- إسلام لطفي:
بدأ الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات الرئاسة 2024، استعدادته لإطلاق موكبًا إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات بأتوبيس مفتوح، لتقديم أوراق ترشحه، إذ حمل شعار "قوم يا مصري".
وكان قد أعلن المتحدث باسم حزب الوفد والحملة الانتخابية لـ"يمامة" الدكتور ياسر الهضيبي، أن يمامة استوفى جميع الأوراق اللازمة للترشح في للانتخابات حيث استخرج صحيفة الحالة الجنائية، علاوة على حصوله على تزكية 26 نائبًا في مجلس النواب.
وأشار إلى أنه اختار "النخلة" لتكون رمزًا له في الانتخابات.
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