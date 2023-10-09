جولة ميدانية لوزارة العمل بشركة خاصة وتفقد مركز تدريب مهني بالإسماعيلية -تفاصيل

كتب- أحمد السعداوي:

أعلنت وزارة العمل تنظيم مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية جولة ميدانية تفقدية لمركز التدريب المهني التابع للمديرية؛ للاطمئنان على سير العمل وضمان تقديم أفضل الخدمات المتدربين، وزيارة تفقدية لشركة جي تكستايل ومقرها المنطقة الحرة العامة للاستثمار؛ لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية "أصحاب عمل وعمال".

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بتفعيل دور أجهزة المديريات في المحافظات لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين والعمل بالمنظومة الجديدة التي أنشأتها الوزارة للمديريات والمكاتب في إطار خطة التحول الرقمي الذي تشهده الدولة المصرية، وتعزيز علاقات العمل التي تضمن توفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويعظم المكاسب لطرفَي العملية الإنتاجية.

وأوضح حسن رداد، مدير مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، في تقريره للوزارة، أن الجولة التفقدية لمركز التدريب تضمنت متابعة الدورات التدريبية على مهن: الخياطة والتفصيل، وصيانة الدش والمحمول، والأجهزة المنزلية، والتبريد والتكييف، والحاسب الآلي، وتقدمها المديرية للشباب بالمجان، وخلال زيارة المركز، وجه إدارة المركز بتكثيف الدوريات التدريبية للشباب، على تلك المهن التي تحتاج إليها سوق العمل.

وأكد رداد أن الدولة المصرية حريصة على تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن مركز التدريب المهني يعد قلعة للتدريب نظرًا لمساحته الكبيرة ووجود عدد متميز من الورش به لتدريب المتدربين، مشيرًا إلى الحاجة لإطلاق البدء الفعلي للعمل بالمركز من خلال استراتيجية فعالة، مما يؤدي إلى إحداث طفرة في التدريب لأبناء وفتيات المحافظة.

وأضاف مدير المديرية أن الزيارة الميدانية لشركة جيد تكستايل شملت تفقُد مواقع الإنتاج والعمل بالشركة والأماكن المخصصة لأطفال العاملين والحضانة، وأماكن الألعاب، وغرف نوم الأطفال، ومسرح الأطفال، وملاعب كرة القدم، والمسجد، ومدى تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية في جميع الأماكن الموجودة داخل المصنع.