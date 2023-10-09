مجانًا.. تفاصيل 10 دورات في 3 مراكز تدريب مهني بسوهاج -صور

كتب- أحمد السعداوي:

أعلنت وزارة العمل أن مديرية العمل بمحافظة سوهاج تابعت عددًا من الدورات التدريبية المجانية المقدمة للشباب بمراكز التدريب المهني بسوهاج والكوثر وطهطا التابعة للمديرية؛ على المهن التي يُقبل عليها الشباب والفتيات والتي تحتاج إليها سوق العمل.

وبلغ عدد الملتحقين بالتدريب 150 متدربًا، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، وتنفيذًا لتوجيهات حسن شحاتة وزير العمل، بالاهتمام بملف التدريب المهني باعتباره من أولويات عمل الوزارة لتأهيل الشباب من الجنسَين لسوق العمل وتنمية مهاراتهم في مجالات مختلفة.

وأوضح الدكتور هشام أبو زيد، مدير مديرية العمل بسوهاج، في تقرير للوزارة، أنه تابع تنفيذ 10 دورات تدريبية، جاء بيانها كالتالي: مركز التدريب المهني بسوهاج 4 دورات تدريبية على التبريد والتكييف، وصيانة المحمول، والخياطة والتفصيل، ودورة التسويق الإلكتروني الثانية، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP، ومركز التدريب المهني بطهطا، حيث يجري تنفيذ 3 دورات تدريبية على مهن الخياطة والتفصيل، وصيانة المحمول، والمشغولات اليدوية، أما مركز التدريب المهني بالكوثر ينفذ 3 دورات تدريبية على مهن المساحة، وصيانة المحمول، والخياطة والتفصيل.

ونوه أبو زيد بأن دورات صيانة المحمول والمشغولات اليدوية والمساحة؛ مدة كل دورة 100 ساعة تدريبية تستمر لمدة شهر، ودورات التبريد والتكييف والخياطة والتفصيل والتسويق الإلكتروني مدة كل دورة 200 ساعة تستمر شهرَين، وتوفر المديرية كل أدوات ومهمات التدريب والمواد الخام اللازمة لكل دورة تدريبية ويتم التأمين على المتدربين ضد إصابة العمل طوال فترة التدريب، مع توفير المدربين المتخصصين المعتمدين من الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، ويتخلل التدريب ندوات تثقيفية في قانون العمل 12 لسنة 2003 تشمل حقوق العمال وواجباتهم والسلامة والصحة المهنية وحقوق المرأة وتكافؤ الفرص.