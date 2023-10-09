إعلان

BBC

مدير الصحة العالمية يشيد بتجربة مصر في القضاء على فيروس سي

11:36 ص الإثنين 09 أكتوبر 2023

تادروس أدهانوم

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في عملية الإصلاح الصحي، والذي ظهر جليًا في القضاء على فيروس سي، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك خلال كلمته بفعالية "الصحة قول وعمل"، والتي أقيمت على هامش انعقاد أعمال الدورة السبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لدول شمال وشرق المتوسط، اليوم الإثنين بحديقة الطفل بمدينة نصر.

وأضاف: "نسعى جاهدين لدعم كافة الدول لتحقيق مبدأ الصحة للجميع وتعزيز صحة الأفراد والمجتمعات بكافة الدول".

وتوجه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بالشكر إلى مصر على استضافتها الدورة رقم 70 لاجتماعات وزراء صحة دول إقليم شمال وشرق المتوسط.

سوق مصراوى

تيدروس أدهانوم جبريسيوس مدير الصحة العالمية القضاء على فيروس سي مارثون الصحة قول وعمل

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

طوفان الأقصى.. ماذا يحدث في فلسطين؟ (تغطية خاصة)