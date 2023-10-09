ارتدوا جاكيت.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس وتوجه نصائح عاجلة للمواطنين

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أجواء خريفية مستمرة منذ عدة أيام في معظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى سقوط أمطار بالأمس، متفاوتة الشدة، من محافظة لأخرى، وصل بعضها إلى رعدية في شمال البلاد.

وأضافت غانم: متوقع استمرار البلاد في التأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة والعليا والتي ستحجز بعضا من أشعة الشمس على مدار اليوم.

وأكدت وجود أمطار خفيفة على بعض الأماكن من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والوجه البحري، وتكون متوسطة على السواحل الشمالية ومدن القناة.

وتابعت: "درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام، حيث تسجل القاهرة 30 درجة والسواحل الشمالية 27 درجة".

وحذرت من الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.

كما حذرت من تراجع الحرارة ليلا، حيث كون الطقس بارد في بعض المناطق، ناصحة المواطنين بارتداء الملابس الخريفية والاحتفاظ بجاكيت خفيف ليلا.