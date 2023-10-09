جمارك مطار القاهرة تحرر 9 محاضر تهريب لركاب من جنسيات مختلفة

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كتب - محمد عبيد:

حررت جمارك مطار القاهرة الدولي 9 محاضر ضبط لركاب من جنسيات مختلفة، خلال الساعات الماضية فور وصولهم من الخارج لمحاولة تهريبهم أدوية ومستلزمات جراحة العظام وتليفونات وأسلحة بيضاء وطلقة نارية وشرائط لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات وفراء ثعالب محظور تداوله وسجائر إلكترونية وقطع حلوى بهم مخدر THC و CBD.

وضبطت الجمارك راكباً يحمل 117 كارت فيزا بأسماء مختلفة ولحسابات في بنوك متنوعة، وتم تحرير 4 محاضر في مبنى الركاب رقم (٣) والصالة الموسمية، و4 محاضر في مبنى الركاب رقم (٢)، ومحضر الضبط الأخير الخاص بكروت الفيزا في مبني الركاب رقم (١).